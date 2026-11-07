Équipe du Sénégal : les Lions changent de QG

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Après plusieurs années de regroupements à Saly et à Diamniadio, l’équipe nationale du Sénégal fait son retour à Dakar pour préparer son match contre le Soudan, prévu le 12 novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Sous la direction de Patrick Vieira, renseigne Les Échos dans son édition de ce samedi 7 novembre, les Lions établiront leur camp de base au King Fahd Palace, qui accueillera les joueurs et le staff technique durant cette période de préparation. Les entraînements se dérouleront au stade Léopold-Sédar-Senghor, qui retrouve ainsi la sélection nationale.

Ce retour à Dakar revêt une dimension symbolique, notamment pour les supporters dakarois qui pourront retrouver leur équipe dans une enceinte historique du football sénégalais. Au-delà de ces retrouvailles, l’enjeu sportif reste primordial : s’imposer face au Soudan afin de consolider les chances de qualification du Sénégal pour la CAN 2027. L’ancien antre des Lions était fermé pour rénovation depuis août 2022.