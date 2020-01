Escarmouches entre ADD et Hott

Une escarmouche a opposé, jeudi dernier, le ministre des Finances et du Budget et son collègue de l’Economie, lors du Conseil des ministres, rapporte Walf Quotidien. Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo se disputaient sur des problèmes d’attributions relatifs à la gestion du pilotage des opérations de levée de fond comme les Eurbonds. Ils se sont chamaillés pendant 30 mn devant le chef de l’Etat, médusé. La dispute a été si houleuse au oint que point que le Président Macky Sall a été obligé d’intervenir pour les arrêter.