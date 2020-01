Escroquerie de 600 millions : Le DG de l’Onas cité

Le directeur général de l’Onas, Lassana Gagny Sakho, est au cœur d’une affaire d’escroquerie foncière portant sur un projet immobilier R+9 d’un coût sur 600 millions Fcfa. Selon Les Echos, Sakho est accusé par une femme émigrée, Aida Seck, de l’avoir grugée d’un de ses terrains d’une superficie de 150 m2 d’une valeur d’une centaine de millions FCFA. Des accusations démenties par le Dg de l’Onas « Cette dame m’a vendu un terrain à 75 millions Fcfa devant le notaire Me Tabara Mathurin. J’ai versé d’ailleurs intégralement la somme convenue. Elle m’a ensuite parlé d’un projet immobilier et je lui ai dit que je n’étais pas intéressé. Elle m’a accusé d’escroquerie et menacé de saisir la presse. J’ai tout payé, elle exerce du chantage ». L’affaire est transmise par le parquet à la Section de Recherches pour enquête.