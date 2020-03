Espagne: La femme du chef du gouvernement infectée

L’épouse du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a été infectée par le nouveau coronavirus. L’Espagne vient d’annoncer la mise à l’isolement quasi totale du pays pour freiner l’épidémie. Au total, plus de 5700 cas ont été détectés et au moins 183 personnes sont mortes dans le pays qui est le deuxième plus affecté en Europe derrière l’Italie, qui a déjà pris de telles mesures.