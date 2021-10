Etat islamique: EI Abou Musab al-Barnawi est mort

« Je peux affirmer avec certitude que al-Barnawi est mort », a déclaré devant des journalistes le chef de l’état-major de défense, le général Lucky Irabor. Il n’a pas précisé les circonstances du décès du leader djihadiste, déjà donné pour mort par les autorités nigérianes par le passé.

L’Iswap, reconnu par l’Etat islamique, est né en 2016 d’une scission avec l’autre groupe djihadiste nigérian Boko Haram, auquel il reproche notamment des meurtres de civils musulmans. Après être monté en puissance, Iswap est devenu le groupe djihadiste dominant dans le nord-est du Nigeria, multipliant les attaques d’ampleur contre l’armée nigériane.

Le chef de l’Iswap a pris de l’importance après avoir fait scission avec Boko Haram en 2016 en raison de différends avec son commandant Abubakar Shekau, décédé plus tôt cette année lors de luttes intestines entre les deux factions.

On sait peu de choses sur Barnawi, notamment son âge et son apparence. Né Habib Yusuf, on pense qu’il était le fils aîné du fondateur de Boko Haram, Mohammed Yusuf. Il était considéré comme relativement modéré, évitant les politiques plus extrêmes de Boko Haram, comme l’utilisation d’enfants comme kamikazes et le ciblage aveugle des musulmans. Après la mort de son père en garde à vue en 2009, Shekau a été nommé à la tête du groupe.