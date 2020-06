Etats-Unis: Mouhamed Cissé tué par balles

Alima Sadya fall @sadyaalima #Philadelphie : Mouhamed Cisse, un virtuose du violoncelle, abattu froidement six jours après la mort de George Floyd Son archet ne fera plus vibrer les cordes du violoncelle avec lequel il faisait véritablement corps, Mouhamed Cisse, un talentueux jeune musicien américain 737 Twitter Ads info and privacy

524 people are talking about this