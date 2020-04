Etats-Unis Unis: 2569 morts en 24h

Aux Etats-Unis, le nombre de décès liés au Covid-19 est toujours très élevé. On compte ce jeudi 16 avril 639.664 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l’Espagne et l’Italie. On dénombre ce jour 2.569 morts en 24h (2.228 hier), soit 30.985 décès au total ce samedi matin. C’est à New York que la pandémie sévit le plus. l’état déclare plus de 10.000 décès mais un ralentissement commence. Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis suspendaient leur contribution à L’OMS en raison de sa « mauvaise gestion » de l’épidémie de coronavirus. « Les données suggèrent qu’à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas », a toutefois affirmé Donald Trump mercredi. Il présentera ce jeudi ses pistes pour le déconfinement.