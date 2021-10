Etudiants exclus à l’UCAD: Noo Lank en veut à Macky Sall

Le collectif Noo Lank est très remonté contre le Chef de l’Etat sur l’exclusion d’étudiants à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans un communiqué, Noo Lank exprime toute sa colère.

L’exclusion d’étudiants à l’université de Dakar est une pilule dure à avaler pour le mouvement Noo Lank. « Nous invitons Macky Sall à ranger son dard revanchard sur les étudiants membres du collectif Noo Lank et de Frapp qui ont été exclus de l’université », disent les membres dudit mouvement. Selon Mourtalla Seck et Cie, courroucé et frustré par les manifestations lors de sa tournée, le chef de l’Etat avait donné des ordres pour sanctionner les étudiants activistes pour se venger de cet affront, croyant que ce sont eux qui avaient infiltré sa caravane, alors qu’il n’en était rien. « Noo Lank dénonce une attitude “revancharde d’un Président de la République sur de jeunes étudiants qui ne l’honore pas et montre encore une fois qu’il n’est pas suffisamment démocrate et modéré », pestent-ils.

Pour le collectif, le président Macky Sall et la plupart des acteurs politiques de son camp, dont Moustapha Niasse, étaient aussi des militants politiques lors de leurs études universitaires. “Pourtant, les autorités d’alors n’ont pas mis fin à leurs études par simple mauvaise humeur et esprit de vengeance », estime le collectif. Noo lank invite le chef de l’Etat à faire preuve de plus de grandeur et de hauteur envers ces étudiants. Pour le collectif, exclure des étudiants et de surcroît, leur interdire de s’inscrire dans toute autre université publique du Sénégal est une décision excessive qui traduit un manque d’âme.

Pour rappel, le 2 juillet dernier, le Conseil de discipline avait définitivement exclu un étudiant, en réponse aux violences à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sept autres furent suspendus pour cinq ans, 37 pour deux ans et 10 pour une suspension de l’inscription, en attendant d’être entendus par leurs facultés respectives. Aux dernières nouvelles, les étudiants exclus de l’UCAD et membres de la Coalition articles 118 et 119 du COCC ont introduit hier, une nouvelle lettre d’information auprès de la préfecture de Dakar.

En effet, ils comptent retourner à la Cour Suprême, vendredi 29 octobre, de 14 à 19H, pour un sit-in dans le but d’exiger l’ouverture de leur dossier de recours pour excès de pouvoir. « Maintenant si l’autorité est prête pour nous emprisonner qu’elle se prépare, car nous serons plus nombreux et plus déterminés pour le respect de nos droits.

C’est pourquoi il est préférable de pourrir en prison que de subir une telle injustice allant dans le sens de priver arbitrairement des étudiants innocents et soutiens de familles de leur droit constitutionnel et fondamental à l’éducation. En parallèle, nous vous informons également que nos avocats ont introduit une nouvelle requête en référé pour redemander au juge des référés de suspendre la décision du conseil de discipline afin de permettre aux étudiants injustement sanctionnés de reprendre les cours », font-ils savoir.