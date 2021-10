Evasion de sauterelles à Sadio: “Aar Sunu Momel” craint le pire

Le président de l’association “Aar Sunu Momel”, Bassirou Ba a vivement déploré la situation qui sévit dans la commune de Sadio après le passage de sauterelles. Il a en effet invité les autorités étatiques a leur venir en aide le plus rapidement possible pour éviter le pire.

L’attaque de sauterelles dans la commune de Sadio ( département de Mbacké) n’a pas laissé indiffèrent l’association dénommée “Aar Sunu Momel”. En visite, ce lundi dans ladite localité , son président, Bassirou Ba, qui a effectué une visite au niveau des champs ravagés a déploré de vive voix la situation qui y sévit. “Ce que nous avons trouvé dans la commune de Sadio est plus qu’alarmant car la quasi-totalité des récoltes, qui n’était pas pourtant des meilleurs à cause du retard pluviométrique observée, ont été ravagée par les sauterelles. Elle ont aussi attaqué sur leur passage notamment les pâturages” s’est indigné Bassirou Ba.

A l’en croire, la localité de Sadio risque d’être menacée par la famine car selon lui, les populations seront sous peu confrontées a d’énormes difficultés de survie à cause d’un manque de vivres. A cet effet, il a invité les autorités étatiques a leur venir en aide dans les plus brefs délais pour parer a toute éventualité. Il a par ka même occasion, lancé un appel aux autorités. ” Ces sauterelles n’ont pas encore dit leur dernier mot, elles sont observées à Mbirkilane, Malem Hodar et Koughel. Raison pour laquelle, il est urgent pour l’Etat du Sénégal d’assister les populations impactées en matières de vivres mais également sur la plan financier afin de leur permettre d’honorer leurs engagements au niveau des institutions bancaires” a t-il dit.

Le Maire de la commune de Sadio, Pape Sidy Ndiaye a salué, à sa juste valeur, la visite du président de cette association qui est entrain de faire un excellent travail aux cotés des citoyens Sénégalais.