Evènements de Dakar et de Mbour: L’image de la Police écornée

Les images de policiers en fuite devant des manifestants enragés à Mbour, ont fait le tour de la toile et repris par les sites internet.

Des images qui font mal à une République qui, parfois, verse dans des excès.

De l’excès de zèle comme ce qui s’est passé ce vendredi à Dakar, avec la brimade de manifestants et de journalistes, on est passé à l’excès d’impuissance due, certainement, à une sous-estimation d’une situation dans laquelle des policiers pouvaient même perdre la vie, comme ce qui s’est passé, un jour, à Dakar.

En effet, il n’est pas compréhensible, pour le citoyen lambda, qu’une institution aussi bien organisée et expérimentée que la Police se fasse surprendre par de jeunes manifestants, autrement pas du tout impressionnés, et leur laisse l’initiative de l’action.

Nous n’avons pas en effet compris que ces hommes de loi aient mis leurs vies en danger et la République à genou. Cette impréparation, ce manque d’anticipation, de réaction professionnelle, inquiètent.

Nous n’avons pas d’ailleurs compris que la collaboration avec la Gendarmerie n’ait pas fonctionné.

Nous avions pensé que la Police avait, depuis les évènements des années 90, avec la perte de ses éléments devants une foule de religieux déchainés, appris la leçon et pris les dispositions. Que nenni. Les failles en matière de sécurité et de maintien de l’ordre continuent à être observées par ci par là. Pourtant, ce sont ni l’expertise, ni les hommes ni le matériel qui manquent.

C’est pourquoi nous pensons que la Police doit travailler à se remettre en question. L’attaque contre des journalistes lors des manifestations de Ñoo Lank à Dakar est un abus évident de pouvoir, un désir de montrer sa puissance que les évènements de Mbour viennent de réduire à néant.

Personne n’a envie, dans ce pays, de voir la Police humiliée. Ce qui se passe au Mali avec les forces de défense et de sécurité, tenues en échec par une bande de barbues, doit faire réfléchir tous les Etats sur la nécessité d’une bonne formation de ces dernières.

Il est impérieux d’allier, à ce propos, rigueur professionnel et respect des principes de droit et des libertés fondamentales des citoyens. Plus une Police est arrogante envers sa population, moins elle est dissuasive et capable de maintenir l’ordre et la sécurité.

Pendant des décennies, on a laissé la Police se faire ‘’domestiquer’’ par une population de plus en plus consciente de ses droits et exigeante.

Les gouvernants ont travaillé à faire des forces de sécurité leurs alliés, malheureusement le plus souvent contre les populations. La récurrence des chocs ou confrontations qui s’en sont suivis ont créé une forme de banalisation de l’homme de loi que l’on ne craint plus.

Et ce n’est pas par la violence que l’on arrivera à régler cette situation. C’est à la Police de faire son introspection. Si elle veut rester républicaine, une Police du peuple, elle doit faire sa mue, établir des règles claires avec les citoyens en respectant l’éthique et la déontologie qui régissent son corps.

Les images de Mbour et de Dakar ont choqué les citoyens que nous sommes. Car, nous avons une idée très élevée de la mission de sécurité et de maintien de l’ordre et les hommes et les femmes qui l’incarnent, avec les risques afférents, doivent bénéficier d’une respectabilité sans faille.

Il faut désormais que l’Etat et les acteurs concernés travaillent à restaurer une image écornée au fil du temps par des pratiques parfois peu orthodoxes et que l’on a laissées se perpétuer.

Assane Samb