Evitons de nous comporter comme des « Buur-Fari »

Au Sénégal, notre cher pays, nous aimons trop donner de leçons de bonne moralité.

La frénésie de l’activisme de « certains experts » surtout devient trop, trop envahissante.

Ces derniers s’érigent souvent en noble, en modèle-champion de l’éthique politique dénonçant tout le monde, bien sûr sauf eux même !

Dans le champ religieux, pédagogique, sportif, culturel et juridique, la même situation prévaut.

Nos experts s’érigent en donneur de leçons. Eux les analystes, ils sont propres, infaillibles, denses et profonds.

Ils exigent à travers leurs analyses d’appliquer leurs directives, sinon vous êtes tout faux et alors ils vous scient en deux.

Avec leurs écrits, leurs émissions, leurs conférences. Qu’est-ce à dire ? Sinon en possédant des moyens souvent licites mais utilisés de manière illicite, nous avons, nous sénégalais, dans une posture avantageuse à nous comporter souvent comme des Buur-Fari.

C’est à dire des rois tout puissants qui régentent nos comportements, et régentent tout et ont raison sur tout.

Aucune demi-mesure, nous perdons beaucoup de temps, trop de temps même.

Alors qu’on peut passer à la phase pratique des nécessités absolues sans nous compromettre avec l’adversaire et en innovant dans des projets et des programmes novateurs et cela sans se presser ni se nier.

En vérité, tout est là ! Ne pas se presser, ni se nier et en digérant cette philosophie, on porterait alors en bandoulière l’éducation des masses comme fondement sacrosaints à toute transformation radicale de nos mœurs et cultures sociales archaïques.

Il n’y a pas d’autres solutions. En comprenant cela, nos responsables et experts de quelques bords qu’ils se situent insisteront beaucoup plus sur la formation que sur le saupoudrage d’essence folklorique qui ne mène en définitive à rien de consistant.

Aussi restons humbles et évitons de nous comporter comme des Bour-Fari, c’est-à-dire des messieurs connait-tout et des régentes-tout !