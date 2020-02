EXCLUSIF/ SON BUREAU ATTAQUÉE, DIABY FAIT LE POINT SUR L’ENQUETE

Le député allemand du Bundestag, d’origine sénégalaise, en compagnie du vice-président du Parlement allemand, Thomas Oppermann, séjourne à Dakar pour une visite officielle du 17 au 20 février 2020. Accroché par Rewmi Quotidien, Karamba Diaby, le premier député noir d’Allemagne, élu du Parti social-démocrate (SPD), revient en exclusivité sur l’attaque à main armée de son bureau situé dans la circonscription locale de Halla, en ex-RDA. Après cette attaque, Diaby, né le 27 novembre 1961 en Casamance, notamment à Marssassoum, dit avoir a reçu le soutien de la Chancelière allemande, Angela Merkel, et du Ministre de l’Intérieur allemand. Connu pour ses dénonciations contre le racisme, notamment au sein de la société allemande, Diaby n’entend pas céder sous la menace. Qui aurait pensé que cet enfant, orphelin à 7 ans et élevé par sa sœur, contraint de travailler dans les champs sur les rives du Soungrougrou, entrerait un jour au Bundestag ? Peut-être l’actuel président Sénégalais, Macky Sall, qui l’avait côtoyé autrefois au lycée de Kaolack avant qu’ils n’étudient à l’université de Dakar. Il sera en reçu en audience prochainement par le Chef de l’Etat sénégalais. Entretien exclusif !

Qui est Karamba Diaby ?

Je suis né à Marsassoum (région de Sédhiou, Sud du Sénégal). J’ai obtenu mon baccalauréat en 1982 au lycée Gaston Berger de Kaolack (actuel lycée Valdiodio Ndiaye), après des études primaires à Sédhiou. J’ai quitté la Faculté des Sciences de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la Faculté des Sciences naturelles qui est devenu aujourd’hui Facultés des Sciences et Techniques (FST), après l’obtention d’une bourse d’études pour l’Allemagne. Je me suis installé dans ce pays en 1985 pour étudier la Chimie. Après une formation intensive de 9 mois, je me suis inscrit à l’Université d’où je suis sorti, quelques années plus tard, avec un doctorat en Géo-écologie dans le domaine de l’environnement. Ma thèse de doctorat a d’ailleurs porté sur les jardins urbains en Allemagne. Ensuite, j’ai fait mon entrée en politique en militant au parti politique allemand, le SPD. En 2008, j’ai été élu pour la première fois conseiller municipal. Pendant ce temps, je suis élu au Parlement local et depuis 2013, je suis au Parlement fédéral. Donc pour moi, ce qui est important quand on est dans un pays, même si je décide de retourner au bercail, je considère l’Allemagne comme un pays d’accueil. Je m’engager sur toutes les questions qui concernent cette société, que ça soit sur le plan de la formation, sur le plan social, que sur le plan des activités culturelles et autres.

«L’enquête suit son cours, la police fait son travail (…) Il n’y a pas de résultats, il n’y a encore rien de nouveau»

Comment avez-vous vécu l’attaque de votre bureau, les injures racistes dont vous êtes victimes ?

Vous savez, quand on mène un débat politique, il faut savoir qu’on n’a pas toujours des amis. Les gens qui appliquent la violence, ce qu’ils veulent, c’est qu’on ait peur et qu’on cesse les activités politiques. Nous allons refuser cela. Je vais continuer avec mon équipe, nous allons continuer notre travail. Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour la solidarité dans cette société. Nous refusons de quitter la scène à cause d’eux, donc nous continuerons à faire notre sensibilisation politique pour la paix et la sécurité dans ce pays. Pour moi, il s’agit d’une intimidation visant à m’écarter de la politique.

Avez-vous reçu le soutien des autorités allemandes ?

En effet, j’ai reçu un soutien extraordinaire au sein de la société allemande. Dans ma circonscription électorale où je suis élu en 2009 pour la première fois comme conseiller municipal, l’électorat de Halle m’a soutenu et a été derrière moi. J’ai reçu des milliers de messages, que ça soit par mails, à travers les médias sociaux, et aussi des autorités allemandes qui m’ont appelé. Personnellement, la Chancelière allemande m’a contacté directement en me disant ceci : « j’ai tout lu et vraiment, reste sur la voie que tu suis. » Elle m’a appelé au téléphone pour me dire qu’elle soutient mon travail et que je ne me laisse pas intimider. Le Ministre de l’Intérieur allemand m’a invité dans son bureau pour me dire que nous avons tous lu ce qui s’est passé. Il m’a félicité pour le travail « important » que je fais. Bref, ce sont ces soutiens qui me renforcent et qui me donnent le courage de continuer mon travail avec mon équipe.

Où en est-on avec l’enquête sur l’attaque par balles de votre bureau ?

L’enquête suit son cours, la police fait son travail et ils m’ont dit qu’ils sont en train de suivre le dossier. Bon, j’ai confiance en la police allemande et j’attends les résultats mais, jusqu’à présent, il n’y a pas de résultat, il n’y a encore rien de nouveau. Vous savez, les personnes qui ont des idées nocives, agressives, leur objectif est d’intimider les personnes qui s’engagent pour la société. Et donc moi je ne me laisse pas intimider par ces gens. Je sais que j’ai un soutien extraordinaire au niveau de la population, donc je n’ai pas peur.

Vous avez été reçu tout récemment par le président Macky Sall à Berlin. Quelle a été la teneur de vos discussions ?

J’ai eu à rencontrer Monsieur le président Macky Sall à Berlin. C’était donc à l’occasion de la réception du Réseau des entreprises allemandes qui l’ont invité en tant qu’invité d’honneur. J’ai eu à le rencontrer, je l’ai informé sur les nouvelles lois que nous avons votées et dont le Sénégal peut profiter, et surtout les entrepreneurs allemands qui sont installés au Sénégal, notamment sur le plan de la formation professionnelle et d’autres domaines. Le Président Sall a eu vraiment beaucoup d’idées qui m’ont ému. Je suis en train de voir comment est-ce que je peux le soutenir dans mon travail parlementaire. Je lui ai parlé de mes projets, on va en parler en détail.

Quel est l’objet de votre visite au Sénégal ?

Le vice-président du Parlement allemand, Thomas Oppermann, m’avait dit qu’il allait venir en Afrique de l’Ouest et m’a demandé de lui faire une proposition de pays. Et naturellement, je lui ai proposé le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Il m’a demandé de l’accompagner parce que je connais très bien l’Afrique de l’Ouest. Alors, nous avons discuté sur les thèmes ensemble et je suis vraiment très fier d’être là au Sénégal avec le vice-président du Parlement allemand. Et pour cette visite, nous allons travailler avec l’Assemblée nationale du Sénégal dans le cadre de la coopération parlementaire entre les deux pays. Il est prévu une visite de parlementaires sénégalais en Allemagne.

«J’ai constaté qu’il n’y a plus de coupures d’électricité au Sénégal»

Qu’est-ce que ça vous fait de fouler le sol sénégalais à nouveau en tant que originaire du pays ? Ça vous fait sentir quoi ?

Oui vous savez, moi j’ai beaucoup à rendre au Sénégal et je suis très fier d’être Sénégalais et je suis très reconnaissant à mon pays, à ma famille qui m’a tout donné. Et quand j’arrive à l’aéroport, j’ai un sentiment de fierté, d’être originaire d’un tel pays comme le Sénégal.

Comment voyez-vous la politique au Sénégal ?

Écoutez, bon, je suis un politicien allemand et je ne veux pas interpréter ou analyser la politique interne du Sénégal. Je suis les activités et nous avons des domaines sur lesquels nous coopérons avec le Sénégal. Bon, je sais qu’il y a beaucoup de défis à relever, il y a beaucoup d’aspects positifs que je vois. Je constate qu’il y a beaucoup d’investissements sur le plan infrastructurel : des routes et des ponts sont construits. Il y a 10 ans, quand je venais au Sénégal régulièrement, je voyais qu’il y avait toujours des coupures d’électricité. Et j’étais là en décembre, j’étais là en 2016, je suis revenu cette fois-ci aussi, mais je n’ai pas constaté de coupures d’électricité.

Ousmane Sow (Stagiaire)