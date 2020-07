Exclusion des deux Moustapha: Le courant de Diakhaté va-t-il brûler l’Apr ?

Comme dans le courant électrique, dans le courant d’un parti politique, ce sont aussi des électrons chargés négativement qui se déplacent. Il s’agit de l’assemblage de la totalité des frustrés qui, pour plusieurs raisons, ne sont pas satisfaits de la marche des choses.

Annoncé en janvier 2020, bien avant l’arrivée de la Covid-19, on ne sait rien du tout du courant créé et annoncé par Moustapha Diakhaté, ancien Président du groupe parlementaire de la majorité et ancien Directeur de cabinet du Président Sall.

Parce que, à cette date, s’était ouverte au sein de ce parti au pouvoir, ce que nous avions qualifié de ‘’chasse aux sorcières’’. Le régime avait mobilisé ses moyens pour traquer toute personne qui serait en phase avec Diakhaté devenu l’ennemi public numéro 1.

Il fallait alors être particulièrement prudent au risque d’exposer un certain nombre de personnalités qui assument des charges à diverses stations.

Toutefois, cela ne signifie pas que rien ne se fait. Qu’aucun travail n’est fait justement pour recruter dans le courant ceux qui estiment que les orientations actuelles du parti trahissent les idéaux pour lesquels il avait été formé. Et la réalité est qu’ils sont nombreux.

Beaucoup, dans les rangs de l’Apr, sont heurtés par ce qui leur parait être la promotion de transhumants à des stations très enviables, à leur corps défendant.

Il y a aussi ceux qui se sentent marginalisés parce qu’ils n’ont plus de contact avec le Chef ou, au pire, se croient snobés.

D’autres ne sont pas contents parce que tout simplement ils n’ont encore rien gagné en termes de postes et de positions enviables. Or, la plupart de ces gens ont la pudeur de parler. Ils souffrent en silence.

Ceux qui se taisent ainsi au nom de la discipline du parti ruminent une colère noire. C’est pourquoi, les élections locales et même législatives seraient des tests grandeur nature. Car, à cette occasion, certains n’hésiteraient plus à assumer leurs positions, n’ayant plus rien à perdre.

Or, ces frustrés ne manquent plus de catalyseur. Les deux Moustapha, Cissé Lô et Diakhaté leur offrent le cadre, le courage, l’envie.

Ce sont ces apéristes-là que Moustapha Diakhaté rêve d’englober dans un courant qui va réorganiser le parti et lui offrir une seconde jeunesse.

Avouons cependant que la tâche est pratiquement impossible. Tant que Macky vivra et même s’il perd le pouvoir ou le quitte, ils resteront quelques fidèles qui vont incarner la continuité de son legs même s’il peut être sapé.

Nous avons vu, dans le passé récent du Sénégal, des expériences similaires comme le Pds/Rénovation du professeur Serigne Diop.

Mais, en général, ces expériences font long feu. La réalité est que nos partis fonctionnent selon un modèle pyramidal et autocratique qui laisse peu de place à la contestation interne.

Khalifa Sall et Cie, Malick Gacko et Consorts et bien d’autres ont été obligés de créer des mouvements ou des partis lorsqu’ils ont été en déphasage avec la direction de leurs formations politiques. C’est la seule alternative : Ou on se plie aux desiderata du chef, où on plie bagage. C’est le ‘’mouth ba moth’’ théorisé par le Ministre Mor Ngom.

Même Macky lui-même, a été la victime de cette forme de gestion lorsqu’il avait été attaqué sévèrement et poussé à la démission au sein du parti libéral de Me Abdoulaye Wade.

Il nous semble donc, à l’état actuel de l’évolution de l’Apr, que la seule alternative qui s’offre à tous ceux qui souhaitent quitter la barque, c’est de créer un parti ou un mouvement en prenant leurs distances. Cette vérité s’impose d’autant plus que, tant que le parti et ses alliés sont au pouvoir, ceux qui auront le courage d’assumer leur hostilité aux orientations imposées seront peu nombreux.

C’est sans doute, une autre des raisons pour laquelle, le courant annoncé par Moustapha Diakhaté a du mal à faire trembler l’Apr qui, depuis lors, n’a pas enregistré de défections majeures.

Rewmi.com | Assane Samb