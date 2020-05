Exportations : Une baisse de 111,8 milliards en février 2020

Au mois de février 2020, les exportations des biens ont enregistré une chute de 42,8% soit moins de 111,8 milliards. C’est ce qu’a indiqué, la direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans son point mensuel de conjoncture.

Les exportations de biens sont évaluées à 149,6 milliards au mois de février 2020 contre 261,3 milliards un mois auparavant, soit une baisse de 42,8% (-111,8 milliards). Cette situation est essentiellement liée d’après la direction de la prévision et des études économiques, aux produits alimentaires, à l’acide phosphorique, à l’or non monétaire, aux produits pétroliers et aux engrais minéraux et chimiques. S’agissant du repli des ventes à l’étranger de produits alimentaires, il est, principalement, imputable aux produits arachidiers, aux produits halieutiques et aux légumes frais. Par ailleurs, les exportations de ciment se sont renforcées de 1 milliard sur la période sous-revue. En glissement annuel, les exportations de biens ont reculé 12,6%, en liaison avec l’acide phosphorique, l’or non monétaire, le titane et le zircon. En revanche, les produits alimentaires, les produits pétroliers et le ciment ont connu des hausses respectives de ventes à l’étranger de 5,2 milliards, 3,7 milliards et 2,2 milliards. La progression des exportations de produits alimentaires est attribuable aux produits halieutiques, légumes frais et produits arachidiers. En cumul sur le premier bimestre 2020, les exportations de biens se sont consolidées de 58,9 milliards par rapport à la même période un an auparavant, du fait, notamment, des produits alimentaires, des produits pétroliers, de l’or brut et du ciment. Toutefois, explique la source , les exportations d’acide phosphorique, de titane, de zircon et d’engrais minéraux et chimiques, ils se sont respectivement contractées de 17,5 milliards, 3 milliards, 3 milliards et 2,1 milliards, sur la période. La hausse des exportations de produits alimentaires est, essentiellement, liée aux produits arachidiers, aux légumes frais et aux produits halieutiques. Vers les pays de la zone Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), les exportations du Sénégal se sont établies à 35 milliards au mois de février 2020 contre 35,7 milliards en janvier, soit une baisse de 1,9%. La part de l’UEMOA dans les exportations totales du Sénégal est estimée à 23,4 % en février 2020 contre 13,7% en janvier. Le poids des exportations du Sénégal vers Mali dans les exportations totales dans l’Union est passé de 52,3% à 51 % sur la période. Le ciment reste le principal produit exporté vers ce pays partenaire avec une part de 42 % contre 35,1% en janvier 2020.

Zachari BADJI