Expresso annonce la 4G

C’est officiel, le 31 mars prochain, les consommateurs d’Expresso pourront se connecter au réseau 4G. C’est ce qui ressort du lancement de ses nouveaux services où a pris part le représentant du Directeur général de l’ARTP, le Directeur des communications du Président du Groupe Sudatel et du Directeur général d’Expresso Sénégal. En plus de l’arrivée de son nouveau réseau 4G, l’opérateur annonce un réseau 3G deux fois plus performant, une connexion internet rapide et des efforts accessibles à tous les consommateurs. En 2019, le réseau 2G couvrait 87% de la population. D’après un communiqué, pour cette année 2020, celui-ci passera de 87% à 90%. La couverture du réseau 3G passera de 45% en 2019 à 70% en 2020. Alors que de nombreuses régions du pays sont souvent délaissées par les opérateurs de téléphonie mobile, Expresso annonce être prochainement en mesure de couvrir l’ensemble du territoire national. D’après M. Rahamtalla, nouveau Directeur générale d’Expresso Sénégal, il s’agit avant tout de faire vivre une expérience unique aux consommateurs grâce à l’amélioration significative du réseau, le lancement de nouveaux services et de nombreuses innovations techniques.