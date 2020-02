Extradition : Pujari attaque le décret de Macky

Le chef mafieux Ravi Pujari recherché en Inde et arrêté en janvier à Dakar refuse son extradition. Selon L’Observateur, ses avocats ont attaqué le décret de Macky Sall devant la Cour suprême pour excès de pouvoir. L’affaire sera en débats, demain mercredi, devant la plus haute juridiction, indique le journal. Parallèlement à cette bataille judiciaire, le combat se joue sur le terrain diplomatique. Me El Hadj Diouf, avocat de Puhari, a saisi le Bureau régional des Nations-Unies pour les Droits de l’Homme à Dakar pour l’informer de la violation par le Sénégal du Traité type d’extradition.