In this photo illustration a Facebook icon is seen displayed on a smartphone. (Photo by Igor Golovniov / SOPA Images/Sipa USA)/29493217/Igor Golovniov/2003182253

Facebook facilite l’archivage ou la suppression d’anciens posts gênants Selon le réseau social, ce nouvel outil doit permettre de faire en sorte que votre profil reflète « qui vous êtes aujourd’hui ». Facebook veut faciliter l’archivage ou la suppression des anciens messages que les utilisateurs ne souhaitent plus partager grâce à une nouvelle fonction nommée « Gérer l’activité ». Un outil qui permettra, par exemple, de tourner la page après la fin d’une relation sentimentale ou de « nettoyer » son profil avant de faire son entrée sur le marché du travail. « Nous voulons vous permettre de mieux gérer votre présence sur Facebook afin de refléter plus fidèlement qui vous êtes aujourd’hui », explique le réseau social dans son communiqué. Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient supprimer des messages ou modifier les paramètres de sorte que ceux-ci ne soient visibles que d’eux-mêmes. Le nouvel outil vise à simplifier le processus. Les utilisateurs peuvent mettre à la corbeille ou archiver les messages en lot ou individuellement. Les messages supprimés resteront dans la corbeille pendant 30 jours au cas où la personne changerait d’avis. Les contenus archivés resteront visibles uniquement de l’utilisateur. Pour l’instant, la fonction n’est disponible que dans l’application mobile de Facebook . Supprimer des posts sur Facebook ne signifie pas toujours que l’entreprise les efface de ses serveurs. Certaines données ne peuvent être supprimées que lorsque l’utilisateur ferme définitivement son compte. Facebook enregistre également d’autres données périphériques, telles que les sites visités qui utilisent la technologie de suivi du réseau social. Il est possible de gérer cette activité dite « hors Facebook » depuis les paramètres de son compte. Partager Facebook

