Facebook signale désormais les fake news

Facebook alerte les utilisateurs lorsqu’ils cliquent, commentent ou partagent des infox sur le Covid-19 dans leur fil d’actu. Ce serait efficace à 95%.

Facebook va désormais avertir directement ses usagers qui consultent des fausses informations en lien avec le nouveau coronavirus, a annoncé jeudi son PDG Mark Zuckerberg. Au cours du mois de mars, Facebook a supprimé « des centaines de milliers » de contenus liés au Covid-19 qui « pourraient représenter un danger imminent pour la santé », comme par exemple des affirmations selon lesquelles l’eau de Javel permettrait de guérir du virus.

Les utilisateurs qui cliquent sur ce type d’infox, les commentent ou les partagent, recevront désormais un message dans leur fil d’actualité, les incitant à consulter des sources sûres comme le site de l’Organisation mondiale de la Santé, a indiqué Mark Zuckerberg sur un blog de Facebook. Le PDG de Facebook y met en avant les efforts du réseau social pour « limiter la diffusion de la désinformation sur le Covid-19 ».

Alors que les rumeurs pullulent, le réseau social indique avoir déjà redirigé « près de 2 milliards d’utilisateurs », soit la quasi-totalité de ses membres, vers des informations émanant des autorités de santé publique, à travers son « centre d’information Covid-19 », disponible sur chaque fil d’actualité. Résultat : « plus de 350 millions d’utilisateurs ont cliqué sur nos messages pédagogiques » pour en savoir plus, sur Facebook et Instagram, souligne Mark Zuckerberg.

Une étiquette de mise en garde sur 40 millions de publications Facebook.

Les contributions des 60 organisations de fact-checking partenaires de Facebook à travers le monde, comme l’AFP, vont aussi être mises en avant sur le centre d’information. Si une information se révèle fausse ou imprécise, mais qu’elle ne représente pas un « danger imminent », le réseau social lui accole une « étiquette de mise en garde ». 40 millions de publications Facebook ont reçu cette étiquette au cours du mois de mars, poussant les utilisateurs à ne pas consulter ces contenus dans 95% des cas, selon Facebook.