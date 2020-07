Fair-play financier : le TAS donne raison à Manchester City !

Le verdict était attendu pour ce matin. Il est tombé. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a décidé de se montrer très clément avec les Citizens qui pourront bien participer aux prochaines Ligue des Champions.

Dirigeants et joueurs de Manchester City attendaient ce jour avec impatience. Le 14 février dernier, l’UEFA décidait de sanctionner très durement le club anglais, après l’avoir accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier. Résultat : les Citizens ont été suspendus de toute coupe d’Europe pendant deux saisons (2020/2021 et 2021/2022) et condamnées à payer une amende de 30 M€.

Un jugement face auquel la formation entraînée par Pep Guardiola s’était opposé. Et comme plusieurs clubs européens avant elle, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) avait été saisi afin de trancher. Le TAS avait ensuite annoncé vendredi dernier qu’il rendrait sa décision ce lundi matin. Et c’est tombé : la suspension de Manchester City a été levée. Les Citizens sont finalement condamnés à ne payer uniquement qu’une amende de 10 M€.

Une décision face à laquelle a déjà réagi officiellement City sur son site internet. « Alors que Manchester City et ses conseillers juridiques n’ont pas encore examiné l’intégralité de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), le Club se félicite des implications de la décision d’aujourd’hui en tant que validation de la position du Club et de l’ensemble des preuves qu’il a pu présenter. Le Club tient à remercier les membres du panel pour leur diligence et la procédure régulière qu’ils ont administrée », peut-on lire sur le communiqué.

