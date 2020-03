Le coronavirus a montré à quel point notre société est victime, quotidiennement, du mensonge. Une meute d’individus a investi les réseaux sociaux, et même les médias, pour des missions parfois bien réfléchies afin d’infléchir et d’orienter à leur guise les informations apportées sur le sujet.

Ils ont nagé à contre-courant des autorités, allant même souvent jusqu’à nier l’existence de la maladie.

Et, à ce propos, la journée du dimanche dernier a été riche en fake-news de toutes sortes. Qui n’a pas reçu de vidéos dans ce sens ? Les Sénégalais ont été interpellés par des gens sortis d’on ne sait d’où pour véhiculer des fausses informations en série. Ils n’ont pas hésité à dire qu’il n’y a eu aucun cas de coronavirus à Touba Darou Miname ; que l’hôpital de Touba n’a reçu aucun cas ; que le but recherché est de faire capoter le magal du Kazu rajab, etc.

Les réseaux sociaux, notamment WhatsApp qui est aussi accessible à ceux qui ne sont pas instruits, ont démocratisé la mission de fournisseur d’information. Et chacun en use et en abuse à sa guise.

Malheureusement, ces mensonges de toutes sortes sont parvenus à certaines autorités religieuses et à des citoyens de bonne foi qui croient vraiment à la théorie de la machination. Exactement comme cela a été le cas en Guinée à l’époque d’Ebola.

Malheureusement, on s’est rendu compte que certains parmi eux ont le virus du mensonge. Il est difficile d’imaginer le nombre d’informations mensongères véhiculées quotidiennement sur les réseaux sociaux à propos de tous les sujets importants.

Ces ‘’journalistes’’ du genre nouveau entretiennent la confusion sur ces sujets, réveillent les démons de la division à travers des propos ethnocentriques, racistes, xénophobes, misogynes, etc.

Ils profitent souvent de l’anonymat, parfois de leur popularité entretenue aussi par les médias classiques, pour dire des incongruités.

Combien de parfois, par exemple, Selbé Ndom s’est plantée sur ses prédictions ? Et il aura toujours un journaliste pour lui tendre le micro. Chacun est libre de penser qu’il déjeune avec Dieu, mais nous ne devons pas lui permettre de le dire parce que nous savons tous que ce n’est pas vrai.

Et même s’ils disaient la vérité, ce qui est loin d’être le cas, l’absence de possibilité de vérification de ces propos fait qu’aucun homme de média ne devrait faire la promotion du charlatanisme ou de la divination.

Heureusement que l’Etat a compris le danger et a décidé de frapper fort. Abdoulaye Mbaye Pèkh et Selbé Ndom auraient été convoqués à la Section de recherches. D’autres convocations vont suivre parce que les auteurs des vidéos se sont exposés sans savoir qu’ils tombaient sous le coup de la loi pénale. La décision ayant prise de mettre fin à l’industrie du mensonge. Et c’est tant mieux.

La maladie est tellement grave, le virus tellement dangereux, que nous ne pouvons pas, cette fois-ci, laisser agir les apôtres du mensonge gratuit, lequel fait vivre son homme dans une société de superstition comme la nôtre. Il est tellement facile de profiter de l’incrédulité des gens quand ils manquent de tout et ne sont pas suffisamment instruits.

Alors, pour une fois, soyons sérieux. Car, la menace, elle, l’est. Le virus, comme tout ennemi, va profiter de nos faiblesses, contradictions, incohérences pour se propager. Et c’est ce qui se passe actuellement.

A ce propos, nous devons détecter toutes les failles du plan de riposte et apporter des correctifs quotidiens. C’est pourquoi la décision d’interdire certains vols à destination de Dakar que nous appelions de tous nos vœux hier seulement, ne peut être que saluée.

Nos partenaires ne vont pas nous en vouloir. Car, ce faisant, nous protégeons même les passagers et les équipages contre des quarantaines qui pourraient se multiplier.

Cependant, les efforts doivent se poursuivre. Les équipes d’alerte doivent être multidisciplinaires et multiplier les propositions au Chef de l’Etat.

Une ‘’Cellule de veille’’ à la Présidence gagnerait à accompagner le Président de la République dans ces prises de décisions rapides pour arriver à juguler rapidement le mal.

Exactement comme en temps de guerre.

Assane Samb