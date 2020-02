FATICK : SOKONE ÉTRENNE LA BIBLIOTHÈQUE EL HADJ AMADOU DÈME

La commune de Sokone se trouvant au centre de la région de Fatick a inauguré dimanche hier son centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) et la bibliothèque El Hadj Amadou Dème. Plusieurs autorités ont été présentes.

L’inauguration du Centre de Lecture et d’Animation Culturelle et la bibliothèque de Fatick a enregistré la présence de plusieurs autorités notamment celle du gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye, accompagnée d’une délégation composée d’autorités administratives. Toutes étaient venues prendre part à la cérémonie officielle de la ziarra du « Diyahou Nayiraïni », un livre en 20 tomes du guide religieux El Hadj Amadou Dème (1890-1973).

« Diyahou Nayiraïni », traduit en français : « L’éclat du soleil et de la lune», comprend 14.000 pages et a été rédigé par El Hadj Amadou Dème de 1938 à 1959. L’auteur de cet ouvrage inventorie les opinions de plusieurs jurisconsultes (Mâlik Ibn Anas, Ash-Shâfi’î, Ahmad Ibn Hanbal) sur « les questions les plus controversées de la religion islamique ».

Le « Diyahou Nayiraîni » a été réédité le 16 août 2018 à l’initiative du président de la République, Macky Sall, à la suite de la création d’un comité scientifique mis en place à cette fin par le ministre de la Culture de l’époque, Abdou Latif Coulibaly.

Parlant du « Diyahou Nayiraîni », Cheikh Ibrahima Lô, directeur du livre et de la lecture, affirme que 10.317 corrections ont été apportées au livre par la commission scientifique dirigée par le directeur de l’Institut Islamique, Thierno Ka. Il précise que « ces corrections sont basées sur les écrits manuels d’El Hadji Amadou Dème lui-même », ajoutant que la dernière mouture stabilisée au standard international est attendue ce lundi au Sénégal, en provenance de Beyrouth, au Liban.

Le ministre porte-parole de la présidence de la République, Abdou Latif Coulibaly, a plaidé pour qu’un conservateur professionnel soit mis à la disposition de la bibliothèque.

Il a aussi sollicité des prières pour « un Sénégal de paix et de prospérité », tout en remerciant au nom de la famille Déme, le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement pour toutes les promesses réalisées dans la commune de Sokone.