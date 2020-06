Le procès de Thione Seck, initialement prévu aujourd’hui, a été renvoyé au 15 juin prochain pour permettre à l’accusé de constituer une nouvelle défense.

Le lead vocal du « Raam Daan » est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.