Faux gels antiseptiques: 5 commerçants arrêtés à Touba

Une importante quantité de faux gels antiseptiques a été retirée du marché «Ocass» et au quartier Guédé de Touba, par les redoutables limiers du Poste de Gouye Mbinde. Le journal SourceA qui donne l’information dans sa livraison de ce vendredi, ajoute que 5 commerçants ont été mis aux arrêts, entre le lundi et mardi, en possession de 10 cartons et de 128 bouteilles de produits illicites.

Ils ont été déférés hier, au Parquet de Mbacké. Quant à l’un de leurs fournisseurs en cavale, renchérit le journal, «il est activement recherché par les éléments du lieutenant Moussa Faye».