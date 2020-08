Femme filmée nue: Peines diverses pour les prévenus

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné à diverses peines les trois mis en cause qui avaient filmé nue, violenté et humilié F.N. à Sacré-Cœur.

Le juge a relaxé Diallo des chefs d’attentat à la pudeur et d’outrage public à la pudeur. Relaxe aussi Babacar Ndiaye du chef d’outrage public à la pudeur. Idem pour Ibou Thiaw relaxé des chefs de collecte illicite de données à caractère personnel et d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

Le tribunal a disqualifié les faits d’attentat à la pudeur avec violences initialement reprochés à Ibou Thiaw et Babacar Ndiaye en violences et voies de fait.

Par conséquent, le tribunal a déclaré coupable Babacar Ndiaye et Moussa Diallo des accusations de collecte illicite de données à caractère personnel et d’atteinte à l’intimité de la vie privée. Et déclaré Ibou Thiaw coupable d’outrage public à la pudeur.