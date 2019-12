Femmes et conflits armés : Ndèye Saly Diop Dieng prône une approche holistique

Dakar abrite, depuis hier, une réunion de haut niveau de 3 jours, qui réunit les Etats membres et les Communautés économiques ayant adopté des Plans d’action FPS (Femmes, Paix et Sécurité).

Dakar abrite, depuis hier, une réunion de 3 jours, afin d’évaluer les progrès accomplis par les États membres de l’UA dans l’utilisation du Cadre continental de résultats (Ccr) pour le suivi de la mise en œuvre de leurs plans nationaux respectifs. Le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Onu-femmes et l’Union africaine ont prôné l’adhésion des États à la Résolution 1325.

Selon la ministre de la Femme, Ndèye Saly Diop Dieng, « l’Afrique entretient avec la Résolution 1325 de l’Onu une relation à la fois symbolique et historique renforcée par la prégnance et la persistance de conflits qui constituent un obstacle majeur au développement socio-économique du continent ».

Mme Dieng de marteler : « C’est pour relever ces défis, dans le cadre d’une approche multidimensionnelle de sécurité englobant le respect des droits des femmes et des filles, que le continent s’est doté d’une politique commune de défense et de sécurité ainsi qu’une politique de reconstruction et de développement post-conflit ».

Parlant de conflit, la ministre de la Femme a salué la situation d’accalmie notée depuis 2012 dans la région naturelle de la Casamance grâce à un dialogue constructif et des investissements massifs consentis dans l’économie locale.

’’Le Sénégal se reconnait bien dans la démarche qui nous est proposée parce qu’elle est en phase avec notre premier plan national d’action après une évaluation qui a fait apparaitre des acquis certes, mais aussi et surtout des défis’’ a-t-elle souligné.

Quant à la directrice régionale d’Onu-femmes, Oulimata Sarr, elle a indiqué que « le viol est conçu en zone de conflit comme une arme de guerre et ce sont les femmes et les filles qui en sont toujours les victimes ». Et d’exhorter les États « à mettre à contribution leur esprit critique afin d’apprécier les progrès accomplis et proposer des solutions innovantes ».

Bineta Diop, Envoyée spéciale auprès de la Commission de l’Union africaine, a défendu, pour sa part, que « 2020 est une année propice, car elle coïncide avec le 20e anniversaire de la Résolution 1325 mais également les 10 ans de Onu-femmes, de même que la vision commune de faire taire les armes ».