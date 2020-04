Fernandez, guéri du coronavirus

Ce mercredi 1er avril, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, a révélé dans les colonnes du journal Le Parisien qu’il a été contaminé par le coronavirus mais qu’il se sent guéri désormais.

“J’en ai eu quelques symptômes. Pendant quinze jours, je n’ai pas pété la forme. J’ai vu le médecin, il m’a dit de rester au chaud et, voilà, c’est passé, a assuré

le consultant de beIN Sports. J’étais un peu fatigué. J’ai eu des symptômes comme la perte de goût et d’odorat, sans toux ni fièvre. Maintenant, cela va de mieux en mieux. J’ai même retrouvé la pêche.” Présent avec les supporters pour soutenir le PSG avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (1-2, 2-0) le 11 mars, l’homme de 60 ans a-t-il contracté le Covid-19 à ce moment-là ? “Je ne sais pas si je l’ai chopé là ou ailleurs. Cette

semaine-là, je suis allé au restaurant également et j’ai appris après que, dans ce lieu, il y avait eu quelques cas de coronavirus”, a conclu l’intéressé.