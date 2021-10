FESPACO 2021: Le Sénégal remporte quatre prix spéciaux

Le Sénégal a remporté quatre prix spéciaux au 27e FESPACO, dont le prix de l’intégration du ‘’Meilleur long métrage fiction’’ de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), remis au réalisateur Mamadou Dia pour son film ‘’Baamum Nafi (Le père de Nafi en pulaar), vendredi.

Le Sénégal, pays invité d’honneur de cette 27e édition du Fespaco, a fait carton plein lors de la cérémonie officielle de remise des prix spéciaux de la plus grande manifestation cinématographique africaine. Ils ont été honorés lors d’une cérémonie organisée dans la soirée par l’Uemoa, en présence du président de sa commission, Abdoulaye Diop, et des ministres de la Culture de Côte d’Ivoire et du Togo.

Le prix du meilleur long métrage fiction a été remis à Mamadou Dia, tandis que le prix du meilleur court métrage est revenu à Moly Kane pour son film ‘’ Serbi ou Les tissus blancs’’. Aïssa Maïga décroche, elle, le prix du meilleur documentaire pour son film ‘’Marcher sur l’eau’’.

Le prix du meilleur court métrage de l’Uemoa, d’un montant de cinq millions de francs CFA, a été remis au réalisateur Moly Kane pour son film ‘’Les tissus blancs’’. C’est d’ailleurs la deuxième fois que Kane remporte cette distinction de l’Uemoa, après celle obtenue en 2013.

Le Prix du meilleur documentaire de l’Uemoa, d’un montant de cinq millions de francs Cfa, a été remporté par Aïssa Maïga pour son film ‘’Marcher sur l’eau’’. Le Sénégal a par ailleurs remporté le prix de la meilleure série télévisée avec ‘’Wala Bock, comment va la jeunesse’’ de Fatoumata Kandé Senghor. ’’C’est une série singulière qui mélange documentaire et fiction’’, a analysé le jury présidé par le Français Frédéric Lavigne.

La réalisatrice nigérienne Aicha Macky a remporté le prix de la meilleure réalisatrice de la Communauté économique des Etas de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour son film ‘’Zinder’’. Elle succède ainsi à la réalisatrice sénégalaise Angèle Diabang, qui l’avait remporté au Fespaco 2019 pour son film ‘’Un air de kora’’.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) touche à sa fin avec la grande cérémonie de clôture ce samedi 23 octobre en fin d’après-midi au palais des Sports. Cérémonie de remise des prix entre présence des présidents Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Macky Sall du Sénégal, pays invité d’honneur de cette 27e édition.