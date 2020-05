FIFA, Football Manager, PES : l’explosion pendant la crise du coronavirus

Alors que le foot est à l’arrêt complet -seule la Bundesliga a repris ce week-end- les jeux vidéos de football ont subi une énorme vague de popularité. En effet, les amoureux de foot se sont rattachés au monde virtuel pour vivre, un peu, de leur passion. Résultat, FIFA, Pro Evolution Soccer et Football Manager ont eu une publicité monstrueuse grâce aux différents acteurs du ballon rond….

Antoine Griezmann (FC Barcelone), Sergio Agüero (Manchester City), Joao Felix (Atlético Madrid), Alvaro Gonzalez (Olympique de Marseille) : ils ont tous un point commun, le lancement de leur chaîne YouTube ou Twitch. L’objectif, à travers ces deux réseaux sociaux, diffuser, en direct, leurs gameplays sur les différents jeux vidéos. Ainsi, le premier a privilégié PES tandis que les autres ont filmé, à plusieurs reprises, leurs moments de rage sur FIFA. Football Manager est un jeu plus élitiste, puisqu’il allie la science tactique et l’habitude des opus FM. Griezmann, encore lui, a montré ses qualités devant d’autres streamers français, tandis que d’autres ont juste diffusé des captures d’écrans de leurs parties comme James Léa-Siliki, le milieu du Stade Rennais.

Mais les joueurs ne sont pas les seuls à avoir brancher leur console de jeu pour pouvoir divertir leurs fans. En effet, les clubs ont multiplié les tournois de jeux-vidéos sur les différentes plateformes afin d’offrir un contenu divertissant à leurs supporters, dans cette période délicate de confinement liée au coronavirus. Le championnat de National, en France, a ainsi organisé un e-championnat sur Football Manager afin d’occuper les Community manager de tous les clubs, tandis que le Paris Saint-Germain a organisé des tournois sur FIFA. Le vainqueur de chaque tournoi avait le luxe d’affronter un joueur de l’effectif (Kurzawa ou Bernat notamment), et de les rencontrer dans la vie réelle une fois le confinement fini.

Et que dire de l’initiative incroyable de Leyton Orient, un modeste club anglais de 4ème division. Sur Twitter, l’écurie londonienne a lancé un tournoi qui a fait un carton. En effet, 128 équipes ont, au total, participé à cette gigantesque compétition nommée : FIFA Ultimate Quaranteam. Un mélange entre la quarantaine et le célèbre mode de jeu : Ultimate Team. Parmi les pays représentés, on a pu retrouver des clubs venus d’Angleterre donc mais aussi d’Afrique, d’Australie, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne… Un tournoi qui a pour but de récolter des fonds pour la lutte contre le coronavirus mais aussi venir en aide aux écuries qui ont été durement touchées par la crise épidémique. Cette compétition a aussi associé des joueurs professionnels de FIFA, tels que Bruce Grannec pour le FC Nantes en France, et des joueurs des effectifs des clubs, à l’image de Neal Maupay avec Brighton&Hove Albion. Chaque club doit se battre avec ses propres couleurs et ses propres joueurs, afin d’asseoir sa domination intercontinentale. Tous les moyens sont bons pour s’occuper pendant le confinement, et il faut saluer les initiatives des différents clubs et joueurs, désireux d’offrir du contenu aux personnes qui sont restés seules chez elles…