Fifa : Le Sénégal toujours 1er en Afrique

La Fédération internationale de football association (Fifa) vient de publier le classement des meilleures nations de football du mois de février 2020. 20ème au classement mondial, les Lions du Sénégal confirment leur statut de leader en Afrique.

Même si les Lions du Sénégal n’ont pas progressé d’un rang au classement mondial, ils n’ont pas reculé non plus. Les protégés d’Aliou Cissé conservent leur 20ème place mondial et toujours premiers en Afrique avec 1555 points.

Les Lions sont toujours suivis par la Tunisie, 27ème rang mondial et du Nigeria 31ème. l’Algérie, champion d’Afrique en titre, est restée à sa 35ème place au classement général et 4ème en Afrique.

Au niveau mondial, Les Diables Rouges de la Belgique sont toujours en tête devant la France et le Brésil, l’Angleterre et l’Uruguay complétant le top 5, devant la Croatie et le Portugal. L’Espagne, l’Argentine et la Colombie complètent le top 10.