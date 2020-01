Fillette tuée à Mbour : Le film du drame

Agée de 2 ans, Ndiaya Guèye qui avait disparu depuis mercredi dernier, a été découverte morte sous des briques dans un bâtiment en chantier du quartier Liberté 2 Baydeuk de Mbour. Un crime atroce et abominable ! Selon les premiers de l’enquête dévoilés par Libération, la fillette a été poignardée à deux reprises avec une violence inouïe avant d’être égorgée. En réalité, c’était une exécution. La victime a été la victime collatérale d’un sanglant règlement de comptes. L’un des mis en cause principal,, dont le ère est en prison pour trafic de drogue, était locataire dans la maison de la défunte. Et c’est à un différend avec la mère de la victime qu’il a planifié son crime horrible pour se venger. Après son forfait, il a fait disparaître le corps à l’aide de son épouse et de ses amis.