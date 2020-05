Fin de l’état d’urgence: Juin, le mois de tous les espoirs

Le mois de juin sera important pour le Sénégal. Il marquera la fin de la loi d’habilitation qui avait autorisé le Président Sall à gouverner par ordonnance pour une durée de trois mois. C’était en avril dernier. Au début de ce mois le pays devra logiquement retrouver sa situation normale, c’est-à-dire celle d’avant état d’urgence. Si tout se passe bien, le couvre-feu sera levé et les restrictions de voyager annulées.

L’espoir est également nourri que les mesures de fermeture des frontières seront levées.

D’ailleurs, c’est dans la perspective de cette situation que l’ouverture des écoles pour les classes d’examen a été programmée.

Mais, tout dépendra de l’évolution de la pandémie dans notre pays. Si le pic est atteint est que la courbe de contamination est descendante d’une façon encourageante, le processus de déconfinement devra s’accélérer avec le retour à une situation normale dans beaucoup de secteurs d’activités tout en préservant les mesures-barrières.

Exactement comme cela se fait actuellement dans des pays comme l’Italie où les activités ont repris hier avec un déconfinement progressif lequel est proclamé dans plusieurs autres. Il est ainsi de la France, de l’Espagne, du Nigéria, etc.

D’ailleurs, le Ministère de la santé espère que le pic sera atteint en ce début du mois de mai avec la perspective d’aller vers une meilleure maitrise de la situation.

En tout état de cause, il faudra apprendre à vivre avec le virus. C’est indéniable. Comme nous avons appris à vivre avec d’autres pathologies comme le VIH.

Selon les prévisions de spécialistes comme le professeur Didier Raoult de Marseille, le virus devrait plier bagages et nous quitter bientôt. Mais, le rythme actuel des contaminations dans divers pays, milite pour une très grande prudence. Il n’est pas exclu que le Covid-19 établisse ses quartiers encore longtemps dans divers pays même s’il va certainement faire moins de dégâts.

Comme dans toutes les guerres, l’ennemi a eu l’avantage de la surprise et surtout de la virulence de l’attaque qui a été massive également. Mais le monde s’organise dans la riposte même si chaque pays fait pratiquement cavalier seul, ce qui a retardé les choses.

En dehors des traitements qui existent liés à la chloroquine et à l’hydroxychloroquine, Madagascar a proposé l’Artemisia et d’autres traitements vont surgir.

Par exemple, la filiale alésienne du groupe de biopharmaceutique LFB produit pour le compte de Xénothéra, société de biotechnologie basée à Nantes, un premier lot clinique d’un traitement destiné à certains patients atteints par le Covid-19. Son nom : XAV-19. Les premiers essais cliniques auront lieu fin juin.

Retenons, malgré la panique suscitée par la pandémie, que, selon l’avis de nombreux spécialistes, dans la grande majorité des cas (80%), avoir le coronavirus n’est pas grave et n’induit pas d’hospitalisation, les malades guérissant en quelques jours.

Il est donc urgent d’apprendre à aller de l’avant parce que le pays et son économie ne peuvent pas s’arrêter longtemps sans des conséquences extrêmement graves qui ne vont pas épargner la santé des citoyens. Il faudra stopper les cycles de couvre-feu et de limitation des déplacements, imposer les mesures-barrières avec l’implication active des populations.

Il faudra des comités villageois ou de quartiers, le port systématique de masques, une propreté sans faille et une distanciation sociale maintenue.

Car, vivre avec le virus suppose vivre autrement. Et comme les habitudes sont têtues, il faudra beaucoup plus de rigueur pour amener les populations à changer. Et c’est là toute la difficulté de la tâche.

Mais, ce dont il faudra se rendre compte, c’est que nous ne pouvons plus vivre comme avant : Les bus bondés de monde, les systèmes de transport désuets dans les cars-rapides, les marchés sales et mal entretenus, les pratiques commerciales informelles, etc. tout cela devra changer.

C’est dire que si nous ne profitons pas de la situation pour changer, d’autres pandémies viendront nous rappeler que nous sommes des humains, c’est à dire des êtres doués d’intelligence et qui ne peuvent pas continuer à vivre comme des animaux sauvages.

Assane Samb