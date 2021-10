FNB: «Khalifa Sall appartient au passé»

Le leader de l’Union pour le développement du Sénégal (Uds/Renouveau) s’est prononcé sur les enjeux des élections locales à Grand Yoff où elle a déclaré sa candidature. Fatoumata Niang Bâ n’a pas manquer d’égratigner Khalifa Sall qui selon elle, n’est plus d’actualité.

Fatoumata Niang Ba tacle sévèrement la coalition Yewwi Askan Wi. Pour le leader de l’Union pour le développement du Sénégal (Uds/Renouveau), Yewwi Askan Wi est tout simplement une coalition de «réseaux sociaux. » « Yewwi Askan Wi doit d’abord se libérer avant de penser libérer le peuple. Au Sénégal, les populations vaquent à leurs occupations, les gens vont travail. Dans ce pays il n’y a pas de dictature », a-t-elle fait savoir. A son avis, Yewwi Askan n’est pas unie en son sein. La preuve, dit-elle, Bougane Guèye, le Pds et tout récemment Bamba Fall maire de la Médina ont boudé la coalition. Quid de Khalifa Sall ? Elle précise que ce dernier appartient au passé. « Khalifa Sall n’est plus d’actualité à Grand-Yoff, d’ailleurs nous ne sentons pas son parti dans la commune », a-t-elle fait remarquer. Fatoumata Niang Ba, qui a également déclaré sa candidature à la mairie pour les élections locales du 23 janvier 2022, croit en ses chances d’être élue à la tête de la mairie. Ancienne du Meel et alliée de l’Apr depuis 2011, membre de BBY, la présidente du parti Union pour le développement du Sénégal/­Renouveau (Udes/R) ne reconnaît pas un bilan à l’actuelle équipe municipale dirigée par Madiop Diop. Elle se demande où est passé le budget de la commune. En tant que fille de Grand Yoff, amoureuse de cette commune, elle signale qu’elle fera tout son possible pour que le Président me choisisse afin de porter les couleurs de Benno bokk Yakaar à Grand Yoff lors des élections locales.