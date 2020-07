Foire au marché HLM 5: Les marchands ambulants disent niet

Il y a de l’électricité dans l’air au marché HLM 5, à Dakar. Les marchands ambulants sont en désaccord avec la mairie qui veut y organiser une foire à moins de 20 jours de la Tabaski. D’après eux, le préfet ne doit pas autoriser cette activité parce que la situation pandémique l’impose.

Les marchants ambulants du marché HLM 5 disent niet à l’organisation de la foire. La mairie des Hlm5 veut organiser une foire tandis que cela ne devrait se faire à cause de la pandémie que et de la situation du marché qui, semble ne pas favorable, informe-t-on.

Sur place, Ousmane Sène, visage crispé, joues empourprées, mains jointes au menton, confie d’un ton désolant que «la situation du marché est critique. Donc nous ne voulons pas d’une foire. Les gens de la mairie veulent nous faire quitter ici et vendre les places aux marchands qui sont à Centenaires où Petersene ».

Dame Diop embouche la même trompette : « Le problème, c’est qu’on travaille ici tous les jours. Et la tabaski arrive, ils vendent nos places à d’autres marchands qui ont les moyens, et nous les pauvres, on se retrouve dans rien. C’est un abus. On veut qu’ils nous laissent ici comme on fait le ‘’goorgorlou’’ , clame t-il d’une voix irritée avant de poursuivre : « Il y a trois mois, on n’a pas travaillé. Il faut qu’ils nous laissent bosser pour au moins pouvoir trouver de quoi gérer nos familles surtout en cette période de préparation de la tabaski. »

D’après lui, les acheteurs manquent en cette période. Ils peinent à trouver des marchandises. Avec la fermeture des frontières, les gambiens et maliens qui venaient d’habitude n’ont pas pu être là à cause de la situation.

En outre, de l’avis de Modou Ballé, marchand de tissus, assis à côté du tas de sa marchandise, sa situation est similaire à celle de ses amis. «On peut pas accepter cela et on va reculer en rien. Rien n’est clair dans çà. S’ils veulent, ils peuvent vendre, le mettre à un prix moins cher. Comme ça, on va pouvoir acheter tous. Mais ce qui est bizarre dans tout ça est qu’aucun marché ne pense organiser une foire», martèle t-il.

« Le Préfet n’aurait pas autorisé la foire »

Les marchands ambulants du marché HLM estiment que le préfet ne doit pas accepter à cause de la situation pandémique. « Je pense que le préfet ne va pas accepter une foire parce que la covid-19 est là. Nous, on ne veut pas de foire. En plus, les places sont vendues trop chères. Même s’ils doivent faire une foire, les places devraient comme mettre 10000 où 20 000 FCFA comme on le faisait la dernière et eux ils veulent vendre ça 200 000 FCFA plus. Chaque année, ils viennent, et nous on dégage tandis qu’on est des pères familles qui pensent à s’occuper d’eux surtout pour la tabaski », déclare Ousmane Séne.

Dame Diop rappelle aussi qu’« à chaque jour, on achète des tickets de quittance. Les places sont vendues à 250 000 FCF où plus. J’espère que le Préfet va interdire tout cela ». Modou Ballé abonde que « Le Préfet n’a pas encore donné son aval. Et que ces vigiles veulent seulement faire de la magouille. Ils n’ont donné aucune information qui montre que le Préfet est d’accord ».

Rewmi.com | Cheikh Dione (Stagiaire)