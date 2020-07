Ce sont de graves soupçons que lève le Forum civil sur la gestion du King Fahd Palace. L’hôtel, un des fleurons de l’industrie hôtelière nationale, serait tout simplement menacé de disparition. Pour cause : « des faits sont posés par les autorités pour détruire l’hôtel qui dispose d’une assiette foncière de 35 hectares ».

Selon le coordonnateur dudit forum, Birahim Seck, plusieurs compagnies aériennes (Air France, Kenya Airways, Emirates, Air Algérie…) ont déjà quitté l’hôtel. Ces compagnies n’ont plus d’abonnement au King Fahd Palace, a-t-il révélé, ce dimanche, à l’émission Grand Jury de la Rfm dont il était l’invité. Pis, même Turkish Airlines compte partir s’il n’y a pas de changements.

« Tout est en train d’être fait pour faire disparaître l’hôtel et vendre le foncier. Il faut un comité de gestion à King Fahd Palace, car c’est un bien public et on ne devrait pas confier la gestion de l’hôtel à une seule personne. Ce n’est pas le bien d’un privé », a-t-il martelé.

L’hôtel King Fahd Palace avait été construit sur financement de l’Arabie Saoudite, gracieusement offert au Sénégal, pour abriter le sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI). Le Méridien Président -son nom à l’origine- baptisé par la suite « King Fahd Palace », a vu sa situation financière se détériorer progressivement avant même que la pandémie du nouveau coronavirus ne vienne accentuer la crise.

Fort de ce constat, des mesures fortes sont attendues de la part de l’Etat du Sénégal pour redresser cette structure publique. L’une des idées les plus partagées étant celle de la transformer en hôpital, du fait de sa position géographique, mais surtout en raison du manque cruel de place dans les structures sanitaires du pays qui traversent d’innombrables difficultés.