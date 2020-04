Fonio aux légumes et crevettes

Le fonio est une céréale cultivée depuis des millénaires en Afrique de l’Ouest et est longtemps considérée comme un aliment de pauvre. Il gagne désormais du terrain dans les étals des magasins spécialisés et des foires (promotion produits locaux).

Le fonio blanc regorge de bienfaits. En effet, il est sans gluten et riche en nutriments ce qui le rend très digeste pour les personnes intolérantes au gluten. Les nutritionnistes et les adeptes du Healthy le redécouvrent et le considèrent même comme le nouveau Quinoa.

Ingrédients

300g de Fonio précuit

200ml d’eau

sel

3 c.s huile d’olive

1 carotte

1/2 navet

10 tiges haricots verts

1 poignée raisins secs

1 poignée maïs doux

Pour les crevettes 250g crevettes 3 c.s huile d’olive 1 c.s Sauce soja 3 gousses d’ail 3 tiges oignons verts 1 botte coriandre fraîche 1 tomate



Préparation