Force Covid 19: Expresso répond à l’appel

En réponse à l’appel lancé par le président de la République, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Expresso Sénégal annonce la mise en place de nouveaux services, un soutien financier à l’Etat et l’entrée en vigueur de mesures visant à protéger ses collaborateurs.

Face à l’importance de la sensibilisation de la population dans la lutte contre le Coronavirus, Expresso donne gratuitement accès au numéro vert : 800005050 et abrite un accès code USSD #2121# gratuit pour avoir des informations sur la maladie. De la même manière, l’opérateur présent au Sénégal depuis 10 ans garantit l’accès gratuit au site web du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ainsi qu’à des sites d’information dédiés à l’actualité du Coronavirus. En cette période de lutte contre l’épidémie de Coronavirus, il s’agit avant tout de faciliter la vie des populations. Ainsi, pour permettre aux consommateurs de faire des transactions électroniques et de payer leurs factures, Expresso assure la continuité de son service 24H/24H et 7J/7J. Les frais de transaction des paiements de la Senelec, Sen’Eau, Rapido et Woyofal sont désormais gratuits. Cette mesure a également pour objectif de limiter la manipulation des billets de banque, sources de contamination de la maladie.

Alors que la situation sanitaire exige la mise en place de mesures d’hygiènes strictes, telles que le respect d’une distance entre les individus, Expresso privilégie le télétravail et la rotation de ses effectifs. Sans compter la mise en place d’une sonnerie d’attente accompagnée de messages de sensibilisation pour les appels entre usagers. Le renforcement de la communication sur les réseaux sociaux avec la publication des méthodes préventives pour se protéger du Covid-19 est aussi de mise.