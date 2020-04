Force Covid-19 : La coalition Benno Bokk Yaakar verse une contribution de plus de 97 millions

Le secrétariat exécutif permanent de la coalition Benno Bokk Yaakar, a, dans un communiqué dont copie nous est parvenu, félicite Son Excellence Macky SALL, Président de la République pour les importantes mesures prises depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus Covid 19, en vue d’endiguer la propagation du virus. Il salue la mise en place du Programme de résilience économique et sociale d’un montant de 1000 milliards de Francs CFA afin de faire face, avec l’ensemble de la Nation, durant cette épreuve qui nous interpelle tous. Afin de répondre à l’appel solennel du Chef de l’État, BBY a décidé d’apporter son soutien sur la base de la contribution volontaire et spontanée de ses militants, responsables et sympathisants. BBY la grande coalition est heureuse de remettre au Trésorier Général du Sénégal son modeste apport à l’effort national dans la lutte contre la pandémie à ce jour d’un montant de Quatre vingt dix sept millions deux cent soixante douze mille francs CFA (97.272.000 francs CFA) et la collecte continue. BBY félicite et encourage le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’ensemble du corps médical, l’administration territoriale, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales et les personnes physiques et morales pour leur engagement dans la chaîne de solidarité. Enfin, BBY se réjouit de l’élan nationalde mobilisation dans le cadre du « Force Covid 19 » et appelle au respect permanent et strict de l’Etat d’urgence, du couvre feu et surtout des gestes barrières.