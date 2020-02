Forum du 1er emploi : Le message d’espoir du Meds aux jeunes

Les rideaux sont tombés sur la 19e édition du Forum du 1er emploi qui s’est ouverte, avant-hier, mardi 4 février 2020, au King Fahd Palace. Le président du Meds, qui a clôturé la cérémonie, a livré un message d’espoir aux forumistes.

Le Forum du 1er Emploi, qui avait pour thème «Défis de l’employabilité : Economie de la connaissance & emplois jeunes», a pris fin hier. Des milliers de jeunes en quête de leur premier ‘’job’’, ont pris d’assaut le King Fahd Palace. Pendant deux jours. Les forumistes ont pu profiter d’entretiens d’embauche ou de stages d’entreprises du secteur privé, public et parapublic. Les deux jours du Forum ont aussi été marqués par des panels animés par d’éminents spécialistes. Le Meds, maitre d’œuvre du Forum, a réussi son pari de l’organisation. Le forum sera clôturé par un message d’espoir et positif du président du Meds. La cérémonie de clôture a été présidée Mbagnick Diop qui a livré un discours émouvant et un message d’espoir et positif, appelant les jeunes à accomplir leurs rêves. «Ne baissez pas les bras. Continuez et provoquez la chance. Ayez la foi et soyez patients. Ne soyez pas égoïstes », s’est-il adressé aux jeunes forumistes. Il ajoute : « ne cessez jamais de croire en vous car vous êtes l’avenir de notre société ! Tout est possible, il suffit juste d’y croire et d’avoir la foi.» « Il faut toujours aller de l’avant. Aidez vos parents, surtout vos mamans, car leurs prières vous accompagnent jusqu’à votre dernier souffle. Respectez vos ainés et soyez reconnaissants », leur conseille-t-il. Il a rappelé que le Forum du 1er emploi est un lourd budget. « Les gens pensaient que j’organisais le Forum pour de l’argent. Nombreuses sont les personnes qui pensaient que les forumistes me payaient de l’argent. Depuis 19 ans que le Meds organise le forum du 1er emploi, nous mettons nos propres sous. Personne ne nous a aidés. On a démarré avec 10 millions pour l’organisation du Forum du premier emploi, aujourd’hui on a atteint les 100 millions de budget», clarifie-t-il. Avant de rassurer les jeunes en quête de leur premier job : «Tant que les moyens sont là, nous allons continuer à vous encadrer, à vous protéger et à faire de vous des personnes responsables. » «Le devoir du Meds, en tant qu’organisateur du Forum, est de créer un cadre d’informations pour les jeunes et les aider à rencontrer des employeurs », a-t-il rappelé. Ile président du Meds a remercié les partenaires du Meds et félicité ses collaborateurs pour la bonne organisation. Pour la prochaine Forum du 1er emploi, M. Mbagnick Diop a révélé que 100 forumistes des dernières éditions vont venir faire des témoignages sur leurs parcours.

M BA