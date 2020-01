FORUM ECONOMIQUE A BERLIN: L’AGENDA DU PATRONAT SÉNÉGALAIS

Le chef de l’Etat a quitté Dakar hier pour rallier l’Allemagne. Le président de la république, accompagné des membres du Gouvernement, doit prendre au Forum économique de Berlin, prévu ce lundi 27 janvier 2020. Pour son séjour au pays d’Angela Merkel, Macky Sall a voyagé avec le Président du Meds Mbagnick Diop, son ami personnel, dans l’avion présidentiel. Les Présidents Baidy Agne du Cnp et Mansour Kama étaient également du voyage présidentiel. En marge du Forum, le président du Meds rencontrera plusieurs personnalités du monde de la politique et des affaires.

De Berlin, le Président du Meds a réagi sur les ondes de Rewmi FM dévoilant l’agenda du secteur privé national.

« Depuis ce matin, nous recevons les organisations patronales allemandes dont Africa Verenne. Les échanges qui ont duré une heure de séance de travail, ont été très fructueux. Les Allemand ont décidé d’investir au Sénégal. Ils vont investir dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, des NTIC, et autres. Et le Président de la république, Macky Sall les a assurés de sa disponibilité et celle du gouvernement sénégalais à les accompagner.

Le chef de l’Etat a décidé non seulement de renforcer son secteur privé national mais il va inciter les allemands à venir investir au Sénégal. En retour, le patronat Allemand a promis d’accompagner le secteur privé national sénégalais pour des joint-venture.

Ensuite nous avons enchaîné avec les membres de la Chambre européenne des Technologies qui travaillent avec l’Apix sur 7 projets qui sont en phase de négociations. La délégation était dirigée par Vontuker.

Dans l’après-midi, nous avons un Forum avec l’ensemble des associations et organisation des petites et moyennes entreprises allemandes.

Ensuite la chancelière Angela Merkel va nous recevoir et nous serons également reçus en audience par le ministre Allemand de l’Economie. Aujourd’hui, nous avons le sentiment que le secteur privé national est soutenu par ‘l’Etat du Sénégal», e félicite le Président du Meds.