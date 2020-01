Fou malade et des membres de Ñoo lank arrêtés

Plus de quinze membres du collectif Ñoo lank, parmi lesquels le célèbre rappeur et activiste Malal Talla alias Fou Malade, ont été arrêtés à hauteur du Rond-Point Sahm, non loin du Commissariat du 4e arrondissement sis à la Gueule Tapée.

Les jeunes arrêtés organisaient des « séances d’explication aux populations sur le non-fondé de la hausse du prix de l’électricité », à travers une distribution de flyers, quand ils ont été appréhendés.

Pour la plupart des membres de Y en a marre, ils sont encore au Commissariat central de Dakar. Il faut noter que cette initiative avait été annoncée par les membres de ce collectif lors de leur dernier face-à-face avec la presse, jeudi dernier.