France : Hugo Biolley élu maire à 18 ans

Hugo Biolley est étudiant, vit chez sa mère et vient d’accomplir la prouesse d’être élu à 18 ans maire de Vinzieux, un village ardéchois de 450 habitants dépourvu d’école et de commerces auquel le jeune édile entend bien redonner vie. Dans des propos rapportés par l’AFP, il est revenu sur son exploit.

« Dès le début de la campagne, mon âge a été le sujet principal lors des réunions publiques. On me demandait: ‘’Comment tu vas gérer une commune ? Tu as déjà vu un budget ?’’ Parfois les questions étaient un peu condescendantes », reconnaît l’étudiant à Sciences Po Grenoble qui vient tout juste de fêter ses 19 ans avec le poids de l’écharpe tricolore sur ses frêles épaules. Une jeunesse que le très probable benjamin des maires de France (dans l’attente du second tour le 28 juin) veut faire oublier. Son bagout assuré et sa prédilection au travail lui ont déjà permis de convaincre co-listiers et électeurs, sans véritable adversité et avec le soutien décisif du premier adjoint sortant Ludovic Gausse.

« Ça peut faire peur d’avoir un jeune de 19 ans mais je pense qu’il est très mature, très posé. Il sait où il veut aller, il sait s’organiser, prendre les infos et s’orienter vers une équipe. Il faut qu’il apprenne mais il a de grosses capacités, je ne me fais pas de soucis », vante M. Gausse, 46 ans, qui n’avait pas l’ambition d’être maire malgré moult sollicitations. L’étudiant aux airs d’escogriffe voit encore passer « des choses désagréables sur les réseaux sociaux » mais entend convaincre par son efficacité. « On lance des projets, les gens voient qu’il y a du dynamisme, je ne fais pas trainer les dossiers », assure-t-il. « Il a l’air d’être compétent, mais je le trouve un peu jeune, c’est tout », oppose un ancien maire du village (1995-2008), Jean-Louis Bonnardel, 76 ans. « S’il est bien épaulé, ça ira. Mais il paraît un peu tendre. Et il y a beaucoup de gens qui disent la même chose à Vinzieux », ajoute ce dernier.