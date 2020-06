France : Nuit de tension à Dijon, théâtre de violents affrontements

La tension monte à Dijon. Pour la quatrième soirée consécutive, dans une ville peu habituée à ce genre de trouble, des dizaines de personnes cagoulées se sont rassemblées lundi 15 juin, dans le quartier sensible des Grésilles. Armées de barres de fer et d’armes de poing, certaines ont tiré en l’air, détruit des caméras de vidéo-protection et incendié poubelles et véhicules, ont indiqué des sources policières à l’AFP.

Vers 20 h 30, 60 gendarmes mobiles, une quarantaine de CRS et des renforts de la brigade anticriminalité (BAC), ainsi que du Raid, sont intervenus afin de mettre fin aux violences. « Une centaine d’opposants » se trouvaient alors face aux forces de l’ordre, a indiqué à l’AFP le préfet de Côte-d’Or, Bernard Schmeltz.

Carcasses de poubelles et de voitures calcinées

L’intervention s’est terminée vers 22 h, ne laissant que quelques carcasses calcinées de poubelles et de véhicules dans le quartier redevenu calme, a constaté un journaliste de l’AFP. Quatre personnes ont été interpellées, selon la préfecture.