France : Une femme noire enceinte violentée par des agents SNCF (vidéo)

C’est une nouvelle vidéo qui fait polémique sur la toile en pleine affaire Adama Traoré et George Floyd. Une femme a été violemment immobilisée par des agents de la SNCF. Seul problème, la femme serait enceinte à en croire les cris d’un homme présent sur les lieux.

C’est une affaire qui tombe mal, alors que les populations noires manifestent un peu partout en occident pour la justice et la fin des violences policières. Dans une vidéo partagée par un activiste proche de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Toussaint Alain, on peut voir une jeune femme noire brusquement prise en étau et immobilisée violemment sur le sol par des agents de sécurité de la SNCF. Toutefois on ne saurait dater cette vidéo, mais le port de masque semble indiquer qu’il s’agit d’une vidéo récente.

Pour l’heure le contexte de l’interpellation de la femme ne sont pas véritablement clair, mais la vidéo fait le tour de la toile, certains dénonçant la violence avec laquelle la femme enceinte est traitée. Pis, les agents n’ont pas du tout changé d’attitude après qu’on leur ait annoncé que la femme était enceinte; un comportement plus que choquant !