FUITE DANS LA PRESSE: MACKY TRAQUE LA TAUPE DU PALAIS

Macky Sall est en colère contre la taupe au Palais. En effet, le chef de l’État n’a pas du tout apprécié de voir les informations des Conseils des ministres fuitées dans la presse. Le locataire, qui a tancé ses ministres, serait désormais déterminé à mettre la main sur le mouchard à l’origine de ses « boules puantes » diffusées dans la presse.

Macky est d’autant plus outré que ses colères ou les « disputes » entre ses ministres, comme ce fut le cas tout dernièrement entre Hott et Dionne ou encore entre ce même Hott et Abdoulaye Daouda Diallo sur un conflit de compétence ont fait la une des journaux.