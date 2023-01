La liste des Sénégalais tués à l’étranger s’est allongée avec le meurtre du boutiquier Amadou Diop au Gabon plus exactement à Akai. Selon certains témoignages, il a été tué par des individus non encore identifiés avant d’être jeté dans une poubelle. L’Ambassadeur du Sénégal au Gabon a fait le déplacement sur les lieux pour en savoir plus sur cette affaire. Les autorités locales se sont saisies de l’affaire. A en croire notre source, le corps sans vie de Amadou Diop sera rapatrié après l’enquête.

Articles similaires