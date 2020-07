Gâchis africain, il est temps d’utiliser nos milliards de neurones

Les multiples chiffres macabres égrainés ici et là à travers le monde, ont fini de donner un vertige à plus d’un africain. Cette angoisse existentielle qui a gagné toute l’Afrique noire singulièrement, montre l’ampleur du gâchis africain.

Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes loin, très loin d’avoir les infrastructures médicales, sanitaires, infrastructures d’accueil mais aussi le personnel qualifié pour faire face à toute éventualité, à une éventuelle glissade d’une épidémie mystérieuse, dévastatrice. Pour le dire de manière plus prosaïque, nous ne sommes pas prêts. Avons-nous d’ailleurs cherché dans les temps passés à être prêts, à faire face à toute éventualité ? Non ! Encore une fois.

Nous n’avons jamais cherché à nous projeter dans le futur. Notre philosophie dans la vie accompagnée, précédée d’une culture de banalité, de facilité de rêverie même sous le soleil des tropiques alors que le thermomètre affiché 40 degré à l’ombre, nous a fait chausser les bottes de l’inconscience et à marché au pas de l’oie à côté du diable. Le superficiel a été pendant très longtemps notre lot quotidien malgré l’immense lègue coloniale.

A l’école, on a favorisé un programme encyclopédique fait de mémorisation. De kilomètres de leçons qu’on récitait sans savoir trop souvent leur utilité. Nos pratiques superficielles avec dépigmentation, cheveux, faux –cheveux, mode vestimentaire (…) lest ont fini de nous faire perdre notre identité et de nous désarmer. Il est temps d’utiliser nos milliards de neurones pour nous projeter résolument dans le futur et faire basculer notre peuple sur la pente d’un destin scientifique où les démons ne viendront plus hanter notre sommeil, notre marche triomphante ; il y va de notre futur propre.

REWMI | El Hadji Amadou Fall