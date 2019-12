Gambie : L’ambassadeur du Sénégal magnifie l’œuvre de Cheikh Baba Diallo…

L’ambassadeur du Sénégal en Gambie a magnifié l’œuvre de Cheikh Baba Diallo. Et c’est devant la délégation du gouvernement gambien que son Excellence Bassirou SENE, ambassadeur du Sénégal à Banjul a exprimé toute sa satisfaction envers la personne morale de la fédération Liwahoul Hamdi International.

Cheikh Baba Diallo honoré lors de la conférence annuelle organisée par ladite fédération section Gambie.

« Mental slavery »

« Cette rencontre est très importante pour nous », tient à préciser d’emblée l’ambassadeur qui rappelle les liens entre les deux pays. « Beaucoup d’accords nous lient dans le domaine de la pêche, de l’environnement, entre autres. C’est dire que nos relations sont uniques et nos deux peuples font un… », se réjouit-il devant le nombre important de fidèles et d’autorités venus assister à la célébration de la conférence annuelle de la Fédération Liwahoul Hamdi de Gambie, dont le thème est : « mental slavery ».

Relations entre le Sénégal et la Gambie…

Il poursuit : « Cheikh Baba Diallo connaît l’enjeu de la relation entre nos deux pays et c’est la raison pour laquelle nous sommes présents ici au nom du Chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, qui vous transmet ses salutations. Il nous a donné des instructions fortes et œuvre toujours pour que nos deux pays soient unis… La communauté sénégalaise vit en paix et dans une parfaite harmonie ici en Gambie. Vous leur avez ouvert vos cœurs et cela nous rassure davantage. Nous les encourageons à continuer ainsi et à respecter les lois et règlements de ce pays. L’ambassade est là pour vous et nous sommes à votre disposition. »

Baye Niass, « la référence »…

Revenant sur le thème de la conférence, M. Sène estime qu’il faut s’inspirer de nos érudits comme Baye Niass, faire travailler nos cerveaux pour que « nous puissions bénéficier de ces richesses dont le Tout-puissant nous a gratifié comme le gaz et le pétrole… »

L’événement…

Cheikh Baba Diallo a animé la conférence religieuse sur le thème : « Mental Slavery « … Un événement organisé par son « Moukhadame » Cheikh Abdourahmane Bah en présence d’éminents savants, dignitaires de « Fayda Tidjianiya » et d’hommes politiques, dont l’imam Mountakha Faye, Président Jamiyatou Ansaroudine de la Gambie, M. Bassirou Sène, Ambassadeur du Sénégal en Gambie, Cheikh Taha Dème, Khalifa Salla (député à l’Assemblée Nationale Gambienne), entre autres.