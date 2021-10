Gamou 2011 : Le Conseil départemental de Kaolack appuie les familles religieuses..

Le Conseil Départemental de Kaolack vient encore de se distinguer par des actions de haute portée sociale. Pour dire, l’institution dirigée par Monsieur Baba Ndiaye a casqué gros pour accompagner la célébration du Gamou, évènement célébrant l’anniversaire de la naissance du Sceau des Prophètes, Muhammad ( S.A.W). Accompagné d’une importante délégation composée de Serigne Ahmed Babacar Niass, Président de la Commission Culte et Religion du CD de Kaolack et , non moins, porte-parole de la famille de Mame Abdoulaye Niass, de Mamadou Diallo de la Commission Éducation nationale ainsi que des membres du Cabinet comme Mamadou Lamine Sarr, Président de la Fédération régionale des Boulangers,de Mouhamadou Mansour Camara, Président du Réseau des Professionnels du Bois,des Professeurs Pape Sassy Mboup, Jacob Sarr , Papa Youssoupha Gueye et Abdou Diaw(chargés de mission), il a fait le tour , hier, des familles religieuses de la capitale du Saloum pour apporter son aide. La délégation a été reçue tour à tour par le Khalife de Médina Baye Niass, Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass, l’Imam Ratib de Médina Baye Niass, Serigne Cheikh Tidjane Aliou Cissé, le porte-parole de la famille de Cheikh Al Islam, Serigne Mahi Aliou Cissé. A Léona Niassène, elle a été aussi chaleureusement accueillie par la famille de Mame Abdoulaye Niass ainsi qu’à Kanène par le Khalife de Mame Abdou Hamid Kane, Serigne Ababacar Kane. A Démène( quartier Kassaville) , le Président Baba Ndiaye et Cie ont été accueillis avec tous les honneurs par le Khalife de la famille de Cheikh Ahmed Tidjane Dème, Serigne Oumar Dème. A Touba Ndorongue, Serigne Mame Cheikh Anta Mbacké Mourtada, des dignitaires religieux et dirigeants de “Daaras” ont déroulé le tapis rouge à la délégation du CD de Kaolack . Partout où il est passé, M. Baba Ndiaye a donné la Contribution de son institution (importante quantité de denrées alimentaires, riz ,notamment) et d’enveloppes financières très cossues à ses hôtes. Un geste positivement apprécié par les bénéficiaires qui ont formulé d’ardentes prières pour le Président de la République Macky Sall et pour le Président du Conseil Départemental, M. Baba Ndiaye.

Ibrahima NGOM.