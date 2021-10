Gamou 2021 à Kaolack : Les grandes innovations du DG de la SENELEC…

Pour les besoins de la célébration du Gamou , évènement commémorant l’anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad (SAW), l’Etat , à travers la Société Nationale d’Electrification du Sénégal (SENELEC) est au cœur de l’événement. Son Directeur Général Papa Demba Bitèye vient de mettre les bouchées doubles pour éclairer tous les coins et recoins de Kaolack. De Médina Baye Niass à Thioffack en passant par Léona, Darou Rahmati, Fass Cheikh Tidjane, Bongré, Léona, Touba Ndorongue, Gawane, Khakhoum, etc. les populations ont aperçu la lumière. Le Gamou international de Médina promet de battre tous les records d’affluence, cette année.

Articles similaires