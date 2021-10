Gamou 2021: Le champ des courses fait sa toilette

A quelques jours du démarrage du Gamou, le Dahiratoul Moustarchidines Wal Moustarchidaty (DMWM) a procédé au nettoyage du champ des courses, samedi dernier.

Armés de pelles, râteaux ou balais, les fidèles du Dahiratoul moustrachidina wal moustarchidaty s’étaient mobilisés afin de rendre propres les lieux avant la nuit du Mawlid.

A quelques jours de l’activité phare, nombreux étaient les fidèles qui ont sonné la grande mobilisation. Le champ des courses a refusé du monde. Il fallait enlever les mauvaises herbes et tamiser le sol. « Il faut mettre les gens dans les meilleures conditions. En plus des moyens matériels, cette opération consiste aussi à lancer une opération de désencombrement et de désherbage », a expliqué Khalifa Mbaye, responsable du Dahiratoul moustarchidina wal moustarchidaty au niveau de Tivaouane.

« Etant donné que ce sont des personnes qui viennent se ressourcer au Saint Coran et à la Sunna, c’est une obligation de rendre ces lieux accueillants. Mame Cheikh Ahmet Tidjane Sy Al Maktoum y a célébré le Gamou. Serigne Moustapha Sy est la continuité. C’est pourquoi tous les fidèles répondent massivement à l’appel », poursuivra-t-il.

Autre réaction, celle de Cheikh Ahmet Tidjane Sarr, coordonnateur du comité d’organisation du Mawlid au champ des courses. Bien que le Gamou se tienne dans un contexte de Covid-19, ce dernier a rappelé aux journalistes que « l’an dernier aussi l’événement religieux s’est tenu dans le même contexte. Serigne Moustapha Sy est un responsable. Nous sommes à ses côtés et comme à l’accoutumée, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. » Plus de cent agents de santé sont mobilisés. Revenant sur le sens du Mawlid, Cheikh Ahmet Tidjane Sarr explique qu’il est important d’enseigner aux uns et aux autres le Prophète (PSL), selon sa dimension, en particulier celui qui incarne les valeurs prophétiques.

Les sapeurs-pompiers, l’Unité de coordination des déchets, de même que « les femmes dévouées » s’étaient aussi mobilisés pour appuyer les fidèles. En un temps record, les fidèles moustarchides ont nettoyé les lieux avant 10h. Le Mawlid sera célébré dans la nuit du 18 au 19 octobre.

Momar CISSE